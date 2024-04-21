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В Рязани уровень воды в Оке понизился еще на 32 сантиметра
Уровень воды составляет 358 сантиметров относительно нулевой отметки гидрологического поста.

В Рязани уровень воды в Оке понизился еще на 32 сантиметра. Об этом сообщили в Telegram-канале «МЧС Рязанской области».

Уровень воды составляет 358 сантиметров относительно нулевой отметки гидрологического поста.

  • в районе села Старая Рязань уровень воды в Оке понизился на 23 сантиметра и составляет 495 сантиметров;
  • в районе Касимова уровень воды в Оке понизился на девять сантиметров и составляет 646 сантиметров;
  • в Мокше у Кадома уровень воды понизился на один сантиметр и составляет 616 сантиметров.

В региональном ГУ МЧС добавили, что из-за подъема уровня воды в Проне подтоплен участок автодороги у деревни Серебрянь Михайловского района.

Отмечается, что от воды освободились 132 приусадебных участка. Жизнеобеспечение населения не нарушено.