В Рязани пройдут съемки реалити-шоу «Рогов в городе»

«Непростая вышла командировка. Съемки модной тревел-саги „Рогов в городе“ продолжаются!!! Впереди Коломна и Рязань…» — написал стилист и телеведущий Александр Рогов в своем Telegram-канале.

В Рязани пройдут съемки реалити-шоу «Рогов в городе». Об этом в воскресенье, 21 апреля, написал стилист и телеведущий Александр Рогов в своем Telegram-канале.

«Непростая вышла командировка. Съемки модной тревел-саги „Рогов в городе“ продолжаются!!! Впереди Коломна и Рязань…» — написал он в канале.

Отметим, что дата проведения съемок в Рязани не указана.

Справка:

В выпусках «Рогов в городе» рассказывается, как стилист приезжает в разные города России и за сутки преображает одну героиню. С помощью местных экспертов и шопинг-центров Рогов подбирает девушкам новые образы и показывает, что и в родном городе можно найти стильные вещи.

Фото: Telegram-канал Александра Рогова