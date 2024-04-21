В Рязани пройдут съемки реалити-шоу «Рогов в городе»
«Непростая вышла командировка. Съемки модной тревел-саги „Рогов в городе“ продолжаются!!! Впереди Коломна и Рязань…» — написал стилист и телеведущий Александр Рогов в своем Telegram-канале.
В Рязани пройдут съемки реалити-шоу «Рогов в городе». Об этом в воскресенье, 21 апреля,
«Непростая вышла командировка. Съемки модной тревел-саги „Рогов в городе“ продолжаются!!! Впереди Коломна и Рязань…» — написал он в канале.
Отметим, что дата проведения съемок в Рязани не указана.
Справка:
В выпусках «Рогов в городе» рассказывается, как стилист приезжает в разные города России и за сутки преображает одну героиню. С помощью местных экспертов и шопинг-центров Рогов подбирает девушкам новые образы и показывает, что и в родном городе можно найти стильные вещи.
Фото: Telegram-канал Александра Рогова