В Рязани избили и ограбили мужчину
Инцидент произошел на улице Есенина. На кадрах видно, как мужчина и женщина ногами бьют лежащего на асфальте мужчину, а потом достают из его карманов личные вещи.
В Рязани избили и ограбили мужчину. Видео опубликовали в Telegram-канале «ЧП и ДТП Рязань».
По словам автора поста, инцидент произошел на улице Есенина днем в субботу, 20 апреля.
«Жестоко избили и ограбили мужчину», — говорится в сообщении.
На кадрах видно, как мужчина и женщина ногами и руками бьют лежащего на асфальте мужчину, а потом достают из его карманов личные вещи.
Официальная информация уточняется.
Видео: Telegram-канал «ДТП и ЧП Рязань»