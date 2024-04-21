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В Подмосковье мужчина стрелял по банкам на даче и случайно убил ребенка

В городском округе Наро-Фоминске в Подмосковье в субботу, 20 апреля, мужчина стрелял по банкам на даче и случайно убил ребенка. Об этом сообщили в Telegram-канале «ГСУ СК России по Московской области».

Следствием установлено, что обвиняемый находился в беседке на дачном участке у друзей. Они стреляли по алюминиевым банкам из пневматического оружия.

Как рассказали в ведомстве, в момент передачи винтовки мужчина по неосторожности выстрелил в сторону. В этот момент неподалеку находилась шестилетняя девочка. Пуля попала ей в область груди.

Ребенка доставили в хирургическое отделение больницы, где девочка скончалась.

Следственным отделом 52-летнему жителю Москвы предъявили обвинение в убийстве по неосторожности по части 1 статьи 109 УК РФ. Мужчина задержан.

Следователи и криминалисты провели осмотры, забрали пневматическую винтовку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Telegram-канал «ГСУ СК России по Московской области»