В Михайловском районе пропал 38-летний мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

С 15 апреля его местоположение неизвестно.

В Михайловском районе пропал 38-летний Николай Ивкин. Об этом сообщил ПСО «Мещера» в своей группе во «ВКонтакте».

С 15 апреля местоположение мужчины неизвестно.

Приметы: рост — 180-185 сантиметров, телосложение — среднее, на вид — 30-35 лет.

Одежда: синие джинсы, синяя куртка, черные кроссовки.

Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.