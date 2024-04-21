В Михайловском районе пропал 38-летний мужчина, нуждающийся в медицинской помощи
С 15 апреля его местоположение неизвестно.
В Михайловском районе пропал 38-летний Николай Ивкин. Об этом сообщил ПСО «Мещера» в своей группе во «ВКонтакте».
С 15 апреля местоположение мужчины неизвестно.
Приметы: рост — 180-185 сантиметров, телосложение — среднее, на вид — 30-35 лет.
Одежда: синие джинсы, синяя куртка, черные кроссовки.
Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Всех, кому известно местоположение пропавшего, просят сообщать по телефонам: