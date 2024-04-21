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В Ленобласти в ДТП с автобусом пострадали 10 человек

В Ленобласти перевернулся автобус с рабочими. Об этом сообщили в Telegram-канале «Петербургская полиция».

Инцидент произошел в воскресенье, 21 апреля, около 13.30. По предварительным данным ведомства, автобус «Вольво» по неустановленной причине съехал в кювет и опрокинулся.

Пострадали 10 мужчин-пассажиров. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести, шестеро — в легком. Отмечается, что в момент аварии в автобусе находилось около 50 человек.

Как рассказали в полиции, водитель автобуса мог быть пьян.

Фото: Telegram-канал «Петербургская полиция»