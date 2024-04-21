В Клепиковском районе осудили мужчину за угон автомобиля

Суд оштрафовал подсудимого на 80 тысяч рублей.

В Клепиковском районе осудили гражданина Республики Молдова за угон автомобиля без цели хищения. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Судом установлено, что рано утром 26 мая 2023 года в деревне Заводская Слобода мужчина через незапертую дверь проник в чужой автомобиль. Он отсоединил провода от замка зажигания и завел двигатель. Мужчина проехал несколько метров по улице и остановился.

Клепиковский районный суд оштрафовал подсудимого на 80 тысяч рублей.