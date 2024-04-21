Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с приложениями банков

Мошенники пользуются сложностями с загрузкой официальных приложений и присылают ссылки, по которым россиянин закачивает вредоносное ПО. Уточняется, что через него злоумышленники получают доступ к устройству.

Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с приложениями банков. Об этом агентству «Прайм» сообщил аналитик по информационной безопасности NGR Softlab Андрей Шабалин.

Отмечается, что злоумышленники предлагают скачать специальное приложение банка, через которое они получают доступ к личным данным.

Как сказал Шабалин, мошенники пользуются сложностями с загрузкой официальных приложений, присылают ссылки, по которым россиянин закачивает вредоносное ПО. Уточняется, что через него злоумышленники получают доступ к устройству.

В агентстве напомнили, что банки никогда не будут обзванивать клиентов с предложением обновить версию приложения.

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