Российские военные освободили село Богдановка в ДНР
Также ВС России улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение 53-й механизированной бригаде ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка ДНР.
Российские военные освободили село Богдановка в ДНР. Об этом
Также, по словам ведомства, российские военные улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение 53-й механизированной бригаде ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка ДНР.
Кроме того, ВС России отразили две контратаки формирований 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр и западнее населенного пункта Красное ДНР.