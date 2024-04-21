Российские военные освободили село Богдановка в ДНР

Также ВС России улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение 53-й механизированной бригаде ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка ДНР.

Российские военные освободили село Богдановка в ДНР. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Также, по словам ведомства, российские военные улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение 53-й механизированной бригаде ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка ДНР.

Кроме того, ВС России отразили две контратаки формирований 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр и западнее населенного пункта Красное ДНР.