В Скопинском районе сфотографировали Полярное сияние
В Скопинском районе в пятницу, 19 апреля, запечатлели Северное сияние. Фотографии опубликованы в группе «Рязань».
В Скопинском районе в пятницу, 19 апреля, запечатлели Северное сияние. Фотографии опубликованы в группе «Рязань».
"Прямо перед началом яркой части сияния ветер разогнал облака и открыл картину сумасшедшей красоты. Около 30 минут северная часть неба переливалась красками, которые было видно даже глазом, несмотря на яркую Луну за спиной", — рассказал автор снимков.
Напомним, рязанцы уже неоднократно делились кадрами явления.
Фото Андрея Тюшина.