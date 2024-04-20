В Скопинском районе сфотографировали Полярное сияние

В Скопинском районе в пятницу, 19 апреля, запечатлели Северное сияние. Фотографии опубликованы в группе «Рязань».

В Скопинском районе в пятницу, 19 апреля, запечатлели Северное сияние. Фотографии опубликованы в группе «Рязань».

"Прямо перед началом яркой части сияния ветер разогнал облака и открыл картину сумасшедшей красоты. Около 30 минут северная часть неба переливалась красками, которые было видно даже глазом, несмотря на яркую Луну за спиной", — рассказал автор снимков.

Напомним, рязанцы уже неоднократно делились кадрами явления.

Фото Андрея Тюшина.