В Шлаковом из-за сильного ветра обрушилась балконная рама

В Рязани на улице Телевизионной, 21, в пятницу, 19 апреля, в многоэтажке из-за сильного ветра обрушилась часть балконной рамы.

В Рязани на улице Телевизионной, 21, в пятницу, 19 апреля, в многоэтажке из-за сильного ветра обрушилась часть балконной рамы. Пост об этом опубликован в группе «Подслушано в Рязани».

«На 10-м этаже упала часть балконного остекления, а вторая часть еле держится. Внизу стоянка и детская площадка», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее рязанцы сообщили, что на улице Костычева отвалилась штукатурка вместе с сеткой и повредила припаркованный автомобиль.