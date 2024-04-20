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В Рязанской области за сутки пресекли 7 преступлений и 147 правонарушений
Также полицейские рассказали рязанцам о распространенных видах мошенничества и способах их избежать.

В Рязани и шести районах области за прошедшие сутки полицейские пресекли 154 нарушения закона. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ходе профилактических рейдов правоохранители в Рязани, Рыбновском, Сараевском, Скопинском, Шацком, Рязанском и Касимовском районах области зафиксировали и пресекли 7 преступлений.

Из них три нарушения миграционного законодательства, две угрозы убийством и две кражи.

Также пресекли 147 административных правонарушений: 52 в сфере миграционного законодательства, 27 фактов потребления алкоголя в запрещенных местах, 29 случаев неисполнения родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей, 19 фактов уклонения от административного наказания, шесть — появления в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и ряд других. Виновных привлекут к административной ответственности.

Также полицейские рассказали рязанцам о распространенных видах мошенничества и способах их избежать. Жителям вручили памятки с номерами телефонов, куда следует обращаться в случаях совершения преступлений.

Рейды продолжаются.