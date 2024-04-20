В Рязани более 20 улиц остались без света
В Рязани утром в субботу, 20 апреля, более 20 улиц остались без света. Об этом РЗН. инфо сообщили в РГРЭС.
В Рязани утром в субботу, 20 апреля, более 20 улиц остались без света. Об этом РЗН. инфо сообщили в РГРЭС.
Электричества нет на улицах:
Урицкого, Фирсова, Ленина, Колхозной, Горького, Есенина, Свободы, Полонского, Щедрина, проезд Щедрина, Театральная площадь, Аллейная, Урожайная, Овражная, Парковая, Крайняя, Ясеневая, Циолковского, Маяковского, Садовая, Газетный переулок, проезд Машиностроителей.
Бригада РГРЭС проводит ремонтно-восстановительные работы. Электричество дадут в течение трех часов с момента отключения.