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В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом и грузовиком пострадали 10 человек
Авария произошла около 16:50 на 37-м километре автодороги М-7 «Волга».

В подмосковном Щелково микроавтобус столкнулся с грузовиком, пострадали 10 человек. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ.

Авария произошла около 16:50 на 37-м километре автодороги М-7 «Волга».

По предварительной информации, водитель маршрутки совершил попутное столкновение с грузовиком.

По данным ведомства, причиной аварии могло стать несоблюдение дистанции.

Инспекторы Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося.