В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом и грузовиком пострадали 10 человек
Авария произошла около 16:50 на 37-м километре автодороги М-7 «Волга».
В подмосковном Щелково микроавтобус столкнулся с грузовиком, пострадали 10 человек. Об этом в субботу, 20 апреля,
Авария произошла около 16:50 на 37-м километре автодороги М-7 «Волга».
По предварительной информации, водитель маршрутки совершил попутное столкновение с грузовиком.
По данным ведомства, причиной аварии могло стать несоблюдение дистанции.
Инспекторы Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося.