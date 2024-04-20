В Михайловском районе подтопило участок дороги

В Михайловском районе в субботу, 20 апреля, в результате подъема воды в реке Проня произошло подтопление участка дороги вблизи деревни Серебрянь.

В Михайловском районе в субботу, 20 апреля, в результате подъема воды в реке Проня произошло подтопление участка дороги вблизи деревни Серебрянь. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Длина подтопленного участка составляет 17 метров. Дорога закрыта для движения легкового транспорта, есть объездная грунтовая проселочная дорога через поселок Октябрьский.

Жизнеобеспечение населения не нарушено.