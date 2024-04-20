Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 20
12°
Вск, 21
18°
Пнд, 22
16°
ЦБ USD 93.44 -0.65 20/04
ЦБ EUR 99.58 -0.95 20/04
Нал. USD 94.50 / 94.78 20/04 10:40
Нал. EUR 100.55 / 94.78 20/04 10:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
3 319
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
23 696
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
35 309
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
38 469
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В черте Рязани уровень воды в Оке понизился еще на 34 сантиметра
По данным рязанского Гидрометцентра, за сутки в черте города в Оке уровень воды понизился на 34 см и составляет 390 см относительно нулевой отметки гидрологического поста.

По данным рязанского Гидрометцентра, за сутки в черте города в Оке уровень воды понизился на 34 см и составляет 390 см относительно нулевой отметки гидрологического поста. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Также в результате понижения уровня в реках от воды освободились 38 приусадебных участков в Рязанском районе, шесть в Рязани и один участок автодороги в Спасском районе у поселка Маяк.