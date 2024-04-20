В черте Рязани уровень воды в Оке понизился еще на 34 сантиметра

По данным рязанского Гидрометцентра, за сутки в черте города в Оке уровень воды понизился на 34 см и составляет 390 см относительно нулевой отметки гидрологического поста.

По данным рязанского Гидрометцентра, за сутки в черте города в Оке уровень воды понизился на 34 см и составляет 390 см относительно нулевой отметки гидрологического поста. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Также в результате понижения уровня в реках от воды освободились 38 приусадебных участков в Рязанском районе, шесть в Рязани и один участок автодороги в Спасском районе у поселка Маяк.