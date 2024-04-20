В Белгородской области при обстреле ВСУ погибли мужчина и женщина

В субботу, 20 апреля, ВСУ атаковали село Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области. Погибли два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

ВСУ атаковали село Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области. Погибли два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате сброса двух взрывных устройств загорелся частный жилой дом. К большому горю, погибли два мирных жителя — женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней», — написал губернатор.

По его словам, сын погибшей в последний момент успел выбежать из горящего дома.

Гладков добавил, что из-за сбросов взрывных устройств и последовавшего пожара сгорел частный жилой дом и сарай, еще один жилой дом получил серьезные повреждения.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.