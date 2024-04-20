Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 20
12°
Вск, 21
18°
Пнд, 22
16°
ЦБ USD 93.44 -0.65 20/04
ЦБ EUR 99.58 -0.95 20/04
Нал. USD 94.50 / 94.78 20/04 10:00
Нал. EUR 99.90 / 94.78 20/04 10:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
3 285
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
23 666
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
35 183
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
38 331
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Белгородской области при обстреле ВСУ погибли мужчина и женщина
В субботу, 20 апреля, ВСУ атаковали село Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области. Погибли два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

ВСУ атаковали село Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области. Погибли два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате сброса двух взрывных устройств загорелся частный жилой дом. К большому горю, погибли два мирных жителя — женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней», — написал губернатор.

По его словам, сын погибшей в последний момент успел выбежать из горящего дома.

Гладков добавил, что из-за сбросов взрывных устройств и последовавшего пожара сгорел частный жилой дом и сарай, еще один жилой дом получил серьезные повреждения.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.