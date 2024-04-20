Студенты РГАТУ прошли недельный интенсив «Весенняя академия агрономии — 2024».

Студенты Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. Костычева прошли недельный интенсив по современным технологиям в агрономии «Весенняя академия агрономии — 2024».

Студенты Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. Костычева прошли недельный интенсив по современным технологиям в агрономии «Весенняя академия агрономии — 2024».

Проект реализуется холдингом «ЭкоНива-АПК» и предусматривает интеграцию теории и практики. Студенты смогли применить полученные знания на практике, развить навыки и умения, а также проверить свои способности анализировать и решать реальные проблемы.

Учащиеся 3 курса технологического факультета направления «Агрохимия и агропочвоведение» за неделю прослушали лекции от ведущих экспертов холдинга, поучаствовали в командообразующих мероприятиях, во время экскурсии на производство увидели сельскохозяйственную технику и на практических занятиях обсудили основные вопросы современной агрономии.

Главные агрономы «Ока Молоко Север» и «Ока молоко Юг «поделились тонкостями и спецификой своей работы. Предприятия группы компаний «ЭкоНива» занимаются племенным и мясным скотоводством, семеноводством, растениеводством и органическим сельским хозяйством.

Начиная с 2022-го, каждый год несколько сотен студентов из профильных учебных заведений проходят практику в хозяйствах и на заводах «ЭкоНивы».