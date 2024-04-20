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Студенты и сотрудники РГАТУ представили университет на стенде «ФосАгро» на ВДНХ
В четверг, 18 апреля, Рязанский государственный агротехнологический университет имени П. А. Костычева поучаствовал в Международной выставке-форуме «Россия» в 57 павильоне «Просвещение» на ВДНХ.

В четверг, 18 апреля, Рязанский государственный агротехнологический университет имени П. А. Костычева поучаствовал в Международной выставке-форуме «Россия» в 57 павильоне «Просвещение» на ВДНХ.

Вуз провел день открытых дверей. В этом году компания «ФосАгро» запустила новый образовательный проект «Академические недели» в рамках сотрудничества с ведущими аграрными вузами страны. Все мастер-классы, представленные в этот день на площадке университета, были основаны на современных технологиях, а протоколы проведения максимально приближены к технологиям, которые применяются в реальном производстве.

Студенты и сотрудники университета поделились с гостями знаниями о фальсификации молочной продукции, провели мастер-классы по наращиванию пчелиных рамок, созданию контейнерного посадочного материала сосны обыкновенной, рассказали о разновидностях пушного звероводства и обработку шерсти, рассказали о болезнях сельскохозяйственных животных. А с помощью 3D-технологий со своего телефона приводили корову на дойку.

Инженерный факультет представил и продемонстрировал в работе навигационный комплекс «Агронавигатор-Тренажер» и квадрокоптер «Геоскан Пионер», беспилотные летательные аппараты, применение которых в сельском хозяйстве позволяет решать сложные производственные задачи.

Представители приемной комиссии рассказали гостям выставки о предстоящей приемной кампании, об условиях обучения и правилах приема в вуз. Также студенты сыграли на музыкальных инструментах и исполнили песни.

В РГАТУ функционирует один из флагманских образовательных центров, в котором студенты и сотрудники университета повышают свои профессиональные компетенции.