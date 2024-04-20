Путин поручил усовершенствовать систему оказания экстренной помощи

Также Путин поручил регионам в приоритетном порядке направлять на зарплаты медикам деньги, полученные через систему обязательного медицинского страхования.

В России усовершенствуют систему оказания экстренной медицинской помощи. Проект поручил разработать президент Владимир Путин до конца 2024 года.

О реализации проекта глава государства поручил доложить до 1 июля.

Перечень опубликован на сайте Кремля.

Также Путин поручил регионам в приоритетном порядке направлять на зарплаты медикам деньги, полученные через систему обязательного медицинского страхования. Президент в своем поручении также отметил важность выплат медикам, работающим в сельской местности.