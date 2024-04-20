Под Тверью задержали экс-кандидата в депутаты гордумы за убийство жены

Утром мужчина сам признался в содеянном на своей странице в соцсети и заявил, что ни о чем не жалеет, но от наказания уходить не будет.

Правоохранительные органы задержали кандидата в депутаты от тверского отделения «Справедливой России» Евгения Никольского за убийство жены. По предварительным данным, он совершил преступление на почве ревности, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Убийство произошло в субботу, 20 апреля, в Ржевском районе.

Утром мужчина сам признался в содеянном на своей странице в соцсети и заявил, что ни о чем не жалеет, но от наказания уходить не будет. Он закончил пост просьбой позаботиться о малолетней дочери.

Супруга Никольского занималась общественной деятельностью и работала преподавателем танцев для детей.