ВС РФ уничтожили в ДНР железнодорожный мост, по которому шло снабжение ВСУ

Также российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Клещеевки под Артемовском.

ВС РФ уничтожили в ДНР железнодорожный мост, по которому шло снабжение ВСУ. Об этом ТАСС рассказал командир взвода реактивного дивизиона 238-й артиллерийской бригады с позывным Жгут.

По его словам, ВС РФ 30 марта уничтожили в Курахове ДНР стратегически важный ж/д мост, по которому шло снабжение ВСУ на трех направлениях.

Также советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал изданию, что российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Клещеевки под Артемовском.