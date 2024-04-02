Ветеран Великой Отечественной войны из Шилова отпраздновала столетний юбилей

Отмечается, что она отправилась на фронт летом 1943 года. Под обстрелами женщина подвозила снаряды и патроны на передовую. Затем работала в разведроте, где в составе спецгруппы она брала «языков».

Ветеран Великой Отечественной войны из Шилова отпраздновала столетний юбилей. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Любови Шутовой из Шилова исполнилось 100 лет. Отмечается, что она отправилась на фронт летом 1943 года. Под обстрелами женщина подвозила снаряды и патроны на передовую. Затем работала в разведроте, где в составе спецгруппы она брала «языков».

Весной 1945 года Любовь Ивановну комиссовали. Вместе с мужем она вырастила двух дочерей и сына, дождалась внуков и правнуков. Сейчас она живет в Шилове.