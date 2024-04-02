В Ставропольском крае футболист насмерть сбил двух человек и скрылся

В Ставропольском крае футболист насмерть сбил двух человек и скрылся. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, все произошло утром 23 марта. Футболист Армен Фишян ехал на внедорожнике в сторону Минеральных Вод. На 284-м километре автодороги «Кавказ» он чуть съехал с левого ряда на разделительную полосу, где сбил лейтенанта полиции и водителя «приоры», которую сотрудник ДПС остановил, чтобы выписать штраф. Они оба погибли.

Сразу после этого Фишян скрылся с места аварии, но через 60 километров был задержан. Для этого пришлось вводить план «Перехват». При задержании он утверждал, что никого не сбил, но, откуда на машине кровь, объяснить не смог. Против него возбуждено дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», ему грозит до 15 лет тюрьмы.