В Спасске-Рязанском 36-летний мужчина продавал алкоголь подросткам

Возбуждено уголовное дело.

В Спасске-Рязанском 36-летний мужчина продавал алкоголь подросткам. Об этом сообщило региональное УМВД.

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних узнали, что в продуктовом магазине подросткам отпускают алкоголь. Они выяснили, что продавец — 36-летний местный житель продает несовершеннолетним спиртное. Полицейские зафиксировали нарушение и привлекли мужчину к административной ответственности.

Полицейские взяли магазин на контроль. Выяснилось, что продавец вновь отпустил спиртное подростку. Теперь спасчанину грозит уголовная ответственность. На него завели дело по статье 151.1 УК РФ.