В скопинском общежитии нашли труп 52-летнего мужчины

Инцидент произошел во вторник, 2 апреля, в общежитии в микрорайоне Автозаводской. Тело мужчины нашли на диване в его комнате.

В скопинском общежитии нашли труп 52-летнего мужчины. Об этом сообщает «МК в Рязани».

Инцидент произошел во вторник, 2 апреля, в общежитии в микрорайоне Автозаводской. Тело мужчины нашли на диване в его комнате.

Отмечается, что признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать непотушенная сигарета.

СК проводит проверку.