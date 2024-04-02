В скопинском общежитии нашли труп 52-летнего мужчины
Инцидент произошел во вторник, 2 апреля, в общежитии в микрорайоне Автозаводской. Тело мужчины нашли на диване в его комнате.
В скопинском общежитии нашли труп 52-летнего мужчины. Об этом
Инцидент произошел во вторник, 2 апреля, в общежитии в микрорайоне Автозаводской. Тело мужчины нашли на диване в его комнате.
Отмечается, что признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать непотушенная сигарета.
СК проводит проверку.