В сети появились видео атаки БПЛА на Татарстан
В сети появились видео атаки БПЛА на Татарстан. Ролики опубликовал Telegram-канал Baza.
Об атаке стало известно во вторник, 2 апреля.
Уточняется, что на территорию ОЭЗ «Алабуга» упали три дрона. В двух зданиях общежития выбиты стекла и двери.
Пять человек пострадали.
Инцидент прокомментировал глава республики Рустам Минниханов. «Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь», — заявил политик.