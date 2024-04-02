В сети появились видео атаки БПЛА на Татарстан

В сети появились видео атаки БПЛА на Татарстан. Ролики опубликовал Telegram-канал Baza.

Об атаке стало известно во вторник, 2 апреля.

Уточняется, что на территорию ОЭЗ «Алабуга» упали три дрона. В двух зданиях общежития выбиты стекла и двери.

Пять человек пострадали.

Инцидент прокомментировал глава республики Рустам Минниханов. «Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь», — заявил политик.