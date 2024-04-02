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В Рязанском районе за три года около 70% призывников признали годными к службе
Уточняется, что в оставшиеся 30% входят мужчины с хроническими заболеваниями.

В Рязанском районе за три года около 70% призывников признали годными к военной службе. Об этом сообщило издательство «Пресса».

По информации фельдшера-секретаря призывной комиссии Ирины Козьминой, в оставшиеся 30% входят мужчины с хроническими заболеваниями. Самые распространенные болезни — бронхиальная астма, проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также заболевания психики.

С 1 апреля в районе планируют призвать 105 молодых человек, сообщила начальник отделения подготовки призыва граждан на военную службу военного комиссариата Рязанского и Спасского районов Лариса Мешкова.