В Рязанской области снизилась детская смертность

Об этом сообщила омбудсмен по правам ребенка Анжелика Евдокимова.

В Рязанской области снизилась детская смертность. Об этом сообщила омбудсмен по правам ребенка Анжелика Евдокимова в ежегодном докладе о работе.

Речь идет о снижении детской смертности, как от внешних, так и от внутренних причин. По данным рязанского министерства здравоохранения, в 2023 году в регионе по различным причинам скончались 78 детей. При этом в 2022 — погибли 96 детей, а в 2021 — 104 ребенка. Детская смертность снизилась на 18,7%.

Как рассказала Евдокимова, по данным рязанского УМВД, в 2023 году в авариях погибли шесть несовершеннолетних, в 2022 году их было десять, в 2021 — семь. В 2023 году не погибали сбитые дети-пешеходы. Случаи гибели в ДТП из-за отсутствия детского кресла сократились в два раза: с 11 в 2022 году до шести в 2023 году.

Как отметила Евдокимова, тревожным фактором является увеличение числа пожаров с 11 в 2022 году до 18 в 2023, вызванных «детьми, играющими с огнем».

Также омбудсмен назвала актуальной проблему нападения собак на детей без присмотра в 2023 году.