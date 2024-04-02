Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 02
20°
Срд, 03
14°
Чтв, 04
10°
ЦБ USD 92.53 0.24 03/04
ЦБ EUR 99.41 -0.16 03/04
Нал. USD 93.73 / 95.1 02/04 12:00
Нал. EUR 101.24 / 95.1 02/04 12:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
6 часов назад
1 397
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
4 296
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
7 807
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
8 149
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области снизилась детская смертность
Об этом сообщила омбудсмен по правам ребенка Анжелика Евдокимова.

В Рязанской области снизилась детская смертность. Об этом сообщила омбудсмен по правам ребенка Анжелика Евдокимова в ежегодном докладе о работе.

Речь идет о снижении детской смертности, как от внешних, так и от внутренних причин. По данным рязанского министерства здравоохранения, в 2023 году в регионе по различным причинам скончались 78 детей. При этом в 2022 — погибли 96 детей, а в 2021 — 104 ребенка. Детская смертность снизилась на 18,7%.

Как рассказала Евдокимова, по данным рязанского УМВД, в 2023 году в авариях погибли шесть несовершеннолетних, в 2022 году их было десять, в 2021 — семь. В 2023 году не погибали сбитые дети-пешеходы. Случаи гибели в ДТП из-за отсутствия детского кресла сократились в два раза: с 11 в 2022 году до шести в 2023 году.

Как отметила Евдокимова, тревожным фактором является увеличение числа пожаров с 11 в 2022 году до 18 в 2023, вызванных «детьми, играющими с огнем».

Также омбудсмен назвала актуальной проблему нападения собак на детей без присмотра в 2023 году.