В Рязанской области отрезаны девять сел из-за половодья

Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Рязанской области Алексей Жуков.

Во вторник, 2 апреля, на заседании правительства начальник ГУ МЧС по Рязанской области Алексей Жуков сообщил, что из-за половодья пока отрезаны девять сел.

Как отметил Жуков, на данный момент подтоплено 18 низководных мостов в 11 муниципальных образованиях, шесть участков дорог, отрезано девять населенных пунктов с населением 139 человек, из них пять детей. Открыто семь лодочных переправ.

«Согласно прогнозам, ожидается более высокий уровень подъема воды. Если в прошлом году он достиг 590 см, то сейчас может дойти до 620 см и выше», — добавил Жуков.