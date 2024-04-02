В Рязанской области осудят мотоциклиста, сбившего насмерть пешехода
Инцидент произошел в августе 2022 года.
В Рязанской области осудят мотоциклиста, сбившего насмерть пешехода. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Инцидент произошел в августе 2022 года.
Установлено, что 20-летний мотоциклист ехал по Первомайскому проспекту с превышением скорости. Он сбил мужчину, пересекавшего дорогу вне перехода.
В результате ДТП рязанец умер на месте.
Утверждено обвинительное заключение, дело направили в Советский райсуд.