В Рязанской области 3 апреля ожидается небольшой дождь и сильный ветер

Температура воздуха по области ночью составит +7, +12°С, днем +14, +19 градусов.

В Рязанской области 3 апреля ожидается небольшой дождь и сильный ветер. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В среду, 3 апреля, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдет небольшой дождь.

Ветер южный, юго-западный, 8-13 метров в секунду, утром и днем порывы, 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит +7, +12°С, днем +14, +19 градусов.