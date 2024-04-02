В рязанских школах появятся спецклассы для сборки и программирования беспилотников

В Рязанской области объявили три тендера на оборудование спецклассов в школах для изучения беспилотной авиационной системы, включая сборку, управление, программирование. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.
Заказчик — министерство образования Рязанской области. Общая сумма контрактов составляет 158 миллионов рублей.
Согласно документации, в 17 школ закупят 255 ноутбуков, 17 интерактивных панелей, а также оборудование:
- 17 малых полетных зон для тестовых полетов в защищенном пространстве;
- 17 комплектов трасс для полетов;
- 340 ремкомплектов, предназначенных для программируемого учебного набора квадрокоптера;
- 225 ремкомплектов, предназначенных для конструктора спортивного квадрокоптера;
- 204 программируемых учебных наборов квадрокоптера;
- 204 конструктора спортивного квадрокоптера;
- 11 дополнительных наборов с аккумуляторами.
Подрядчик в течение 60 дней должен доставить оборудование в гимназию № 5, школы №№ 76, 64, 71, 55, 63, 69 в Рязани, а также в Александро-Невскую, Ухоловскую школы, Рыбновскую школу № 1, Шиловскую школу № 1, школу № 6 имени адмирала Авинова в Приокском, школу № 2 имени Еганова в Скопине, школу № 1 в Сасове. Кроме того, привезти оборудование в Турлатовскую, Подвязьевскую и Дядьковскую школы.