В рязанских школах появятся спецклассы для сборки и программирования беспилотников

Согласно документации, в 17 школ закупят 255 ноутбуков, 17 интерактивных панелей.

В Рязанской области объявили три тендера на оборудование спецклассов в школах для изучения беспилотной авиационной системы, включая сборку, управление, программирование. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.

Заказчик — министерство образования Рязанской области. Общая сумма контрактов составляет 158 миллионов рублей.

Согласно документации, в 17 школ закупят 255 ноутбуков, 17 интерактивных панелей, а также оборудование:

17 малых полетных зон для тестовых полетов в защищенном пространстве;

17 комплектов трасс для полетов;

340 ремкомплектов, предназначенных для программируемого учебного набора квадрокоптера;

225 ремкомплектов, предназначенных для конструктора спортивного квадрокоптера;

204 программируемых учебных наборов квадрокоптера;

204 конструктора спортивного квадрокоптера;

11 дополнительных наборов с аккумуляторами.

Подрядчик в течение 60 дней должен доставить оборудование в гимназию № 5, школы №№ 76, 64, 71, 55, 63, 69 в Рязани, а также в Александро-Невскую, Ухоловскую школы, Рыбновскую школу № 1, Шиловскую школу № 1, школу № 6 имени адмирала Авинова в Приокском, школу № 2 имени Еганова в Скопине, школу № 1 в Сасове. Кроме того, привезти оборудование в Турлатовскую, Подвязьевскую и Дядьковскую школы.