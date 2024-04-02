В Рязани уровень воды в Оке за сутки повысился на 44 сантиметра

Согласно данным Гидрометцентра, показатель составляет 424 см относительно нулевой отметки гидрологического поста.

В Рязани уровень воды в Оке за сутки повысился на 44 сантиметра. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Согласно данным Гидрометцентра, показатель составляет 424 см относительно нулевой отметки гидрологического поста.

в районе Старой Рязани уровень воды в Оке повысился на 27 сантиметров. Он составляет 444 сантиметра;

в районе Касимова уровень воды в Оке увеличился на 43 сантиметра. Он составляет 301 сантиметр;

в Мокше у Кадома уровень воды повысился на 20 сантиметров и составляет 419 сантиметров;

в Проне у населенного пункта Быково уровень воды уменьшился на десять сантиметров, он составляет 655 сантиметров;

у Троицы уровень воды в Ранове повысился на 39 сантиметров и составляет 784 сантиметра;

у Скопина уровень воды в Верде увеличился на девять сантиметров и составляет 310 сантиметров.

Уточняется, что половодье развивается в соответствии с прогнозом.