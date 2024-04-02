В Рязани уровень воды в Оке за сутки повысился на 44 сантиметра
Согласно данным Гидрометцентра, показатель составляет 424 см относительно нулевой отметки гидрологического поста.
В Рязани уровень воды в Оке за сутки повысился на 44 сантиметра. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
Согласно данным Гидрометцентра, показатель составляет 424 см относительно нулевой отметки гидрологического поста.
- в районе Старой Рязани уровень воды в Оке повысился на 27 сантиметров. Он составляет 444 сантиметра;
- в районе Касимова уровень воды в Оке увеличился на 43 сантиметра. Он составляет 301 сантиметр;
- в Мокше у Кадома уровень воды повысился на 20 сантиметров и составляет 419 сантиметров;
- в Проне у населенного пункта Быково уровень воды уменьшился на десять сантиметров, он составляет 655 сантиметров;
- у Троицы уровень воды в Ранове повысился на 39 сантиметров и составляет 784 сантиметра;
- у Скопина уровень воды в Верде увеличился на девять сантиметров и составляет 310 сантиметров.
Уточняется, что половодье развивается в соответствии с прогнозом.