В Рязани при поддержке «Роснефти» выступил Хор Сретенского монастыря

В Рязани при поддержке ПАО «НК „Роснефть“» выступил Хор Сретенского монастыря. Коллектив приехал в город с новой программой «Песни наших родителей». Со сцены звучали песни, ассоциирующиеся у многих горожан с различными вехами в истории страны. В программу вошли как и духовные песни, так и лирика военного времени, как народные мотивы, так и сочинения современных композиторов.

Среди зрителей были представители разных поколений. Они подпевали песням, с которыми прошла целая жизнь — «Течет река Волга», «Ой, мороз, мороз», «Подмосковные вечера», «Тонкая рябина» и многим другим.

Для НК «Роснефть» и Хора Сретенского монастыря совместный проект стал седьмым. В гастрольной программе тура запланированы выступления в 16 городах в регионах присутствия «Роснефти». Рязань стала первым городом, куда приехал коллектив.

Советник генерального директора по правовым вопросам Рязанской нефтеперерабатывающей компании Галина Александрова поделилась впечатлениями от выступления Хора. «Я очень требовательный зритель и в театре часто ухожу уже после первого акта. Но здесь я получила огромное удовольствие. Весь концерт — это идеальное звучание, волшебные голоса, душевный репертуар. Концерт захватил с первой минуты и прошел на одном дыхании. Это таланты, которых хочется слушать и слушать», — рассказала Александрова.

Ведущий специалист планово-договорной группы транспортного цеха Рязанской нефтеперерабатывающей компании Ольга Ободовская посетила концерт коллектива уже во второй раз. «И во второй раз мне всё очень понравилось — хороший выбор песен, очень душевно, прекрасная визуальная картинка. И смотреть, и слушать было очень приятно», — отметила специалист.

Сотрудничество «Роснефти» с Хором — продолжение политики по поддержке проектов по возрождению духовных и национальных ценностей страны, развитию науки, культуры, образования и спорта. Компания и музыкальный коллектив работают с 2015 года. За это время Хор провел семь гастрольных сезонов. Среди постановок — «Роснефть. Великой Победе посвящается», «Несвятые святые», «Романовы», «Россия: время, вперёд!», «Шедевры мировой культуры», «Подвиг во имя любви», «Жизнь».

Мужской хор, возглавляемый регентом Андреем Полторухиным, не раз покорял слушателей разных стран. Концертные программы Хора звучали в лучших залах более чем 45 стран мира. Также коллектив удостоился чести исполнить гимн России на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Сочи.