В Рязани полицейские задержали 18-летнего закладчика

Правоохранители изъяли более 84 граммов наркотиков.

В Рязани полицейские задержали 18-летнего закладчика. Об этом сообщило региональное УМВД.

Инцидент произошел на улице Загородной.

Сотрудники УНК УМВД России по Рязанской области и ОМВД России по Октябрьскому району Рязани задержали мужчину. Его подозревают в причастности к незаконному обороту наркотиков.

При досмотре полицейские изъяли у него сверток, перемотанный изолентой, с мефедроном массой более 84 граммов. По информации оперативников, с недавнего времени молодой человек работал на нелегальный наркомагазин и планировал распространять вещества через тайники-закладки на территории Рязани.

Во время поисковых мероприятий на улице Новоселов полицейские дополнительно изъяли закладку с 0,76 г «синтетики» — ее ранее сделал злоумышленник.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают все звенья цепи распространения наркотиков.