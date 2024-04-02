В Рязани двоих рецидивистов осудили за грабеж с применением насилия

По данным следствия, в июле 2023 года мужчины с непогашенными судимостями напали на рязанца. Путем угроз они похитили у него мобильный телефон стоимостью более 5 тыс. рублей.

В Рязани двоих рецидивистов осудили за грабеж с применением насилия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным следствия, в июле 2023 года мужчины с непогашенными судимостями напали на рязанца. Путем угроз они похитили у него мобильный телефон стоимостью более 5 тыс. рублей.

Отмечается, что вину в совершении преступления они не признали.

Суд назначил 35-летнему подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии особого режима, а 31-летнему подсудимому — в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.