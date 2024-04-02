В России в первом квартале 2024 года продажи новых легковушек увеличились вдвое

За первые три месяца года продали 356 тысяч автомобилей.

В России в первом квартале 2024 года продажи новых легковых автомобилей увеличились вдвое по сравнению со схожим периодом 2023 года. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на статистику «Автостата» и Минпромторга.

По информации агентства, в марте в России зарегистрировали 171 849 новых машин. Всего за первые три месяца 2024 года продали 356 тысяч автомобилей.

В 2023 году за тот же период продали 171,3 тысячи автомобилей, в 2022 году — 227,3 тысячи, а в 2021 году — 349,8 тысячи.