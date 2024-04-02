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В России увеличили штрафы за недопуск сотрудников газовых служб в квартиру
Заплатить придется от пяти до 10 тысяч рублей.

В России увеличили штрафы в пять раз за недопуск сотрудников газовых служб в квартиру. Об этом пишет РЕН.ТВ. Заплатить придется от пяти до 10 тысяч рублей.

Такую же сумму нужно выложить тем, кто уклоняется от заключения договора о техобслуживании и ремонте оборудования.

Ужесточат наказание и за самостоятельную замену газового оборудования. Если эти нарушения привели к аварии или возникновению угрозы жизни или здоровью людей, то физлиц оштрафуют на 150 тысяч рублей, юрлиц до двух миллионов.