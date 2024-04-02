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В России могут увеличить штраф за недопуск газовиков в квартиры до 2 миллионов
Законопроект рассмотрит Госдума.

В России могут увеличить штраф за недопуск сотрудников газовой службы в квартиры. Об этом сообщили «Известия».

Уточняется, что за недопуск газовщиков в квартиру, а также за уклонение от заключения договора о техобслуживании и за несанкционированную замену газового оборудования, россиянам придется заплатить от 5 до 10 тысяч рублей, должностным лицам — от 25 до 100 тысяч, а юридическим лицам — от 200 до 500 тысяч. Также предусмотрены крупные штрафы за ремонт газового оборудования неуполномоченными организациями и людьми.

Если нарушение данных требований станет причиной аварии или возникновения угрозы жизни и здоровью людей, граждане заплатят от 50 до 150 тысяч рублей, должностные лица — от 200 до 500 тысяч, а юридические лица — от 500 тысяч до 2 миллионов.

По информации издания, Госдума собирается принять соответствующий законопроект сразу во втором и третьем чтениях во вторник, 2 апреля, а на следующий день его направят в Совет Федерации.