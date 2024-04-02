В Путятинском районе в ДТП пострадал водитель мопеда
Авария произошла в понедельник, 1 апреля, на четвертом километре дороги между селами Путятино и Унгор.
В Путятинском районе в ДТП пострадал водитель мопеда. Об этом сообщило региональное УМВД.
Авария произошла в понедельник, 1 апреля, примерно в 8:00, на четвертом километре между селами Путятино и Унгор. По предварительной версии, 55-летний путятинец ехал на мопеде с электродвигателем и опрокинулся.
В результате водитель получил травмы, его госпитализировали.
По факту аварии полицейские начали проверку.