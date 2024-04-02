В пресс-службе «Тинькофф банка» рассказали о новой мошеннической схеме

В ней участвуют лжесотрудники операторов связи, «Госуслуг» и полицейских.

В пресс-службе «Тинькофф банка» рассказали о новой мошеннической схеме. Информацию опубликовали «Ведомости».

В схеме мошенники совместили несколько вариантов обмана клиентов с участием лжесотрудников операторов связи, «Госуслуг» и полицейских. Новинка заключается в том, что в начале беседы злоумышленники признаются в том, что хотели украсть деньги у человека.

По сценарию сперва жертве звонят «сотрудники» оператора. Они просят назвать код из СМС якобы для продления договора на услуги связи. После этого мошенники открыто заявляют об обмане. Затем жертве начинают звонить лица, представляющиеся сотрудниками финмониторинга, «Госуслуг» и полиции. Они дают инструкции, которые якобы нужно выполнить, чтобы сохранить деньги и поймать мошенников. В результате же жертва самостоятельно кладет деньги на счет мошенников через банкомат.

По данным банка, с января 2024 года число попыток обмана по сценарию увеличилось в 3,5 раза.