В Минобороны сообщили о потерях ВСУ за сутки

ПВО сбила 195 украинских БПЛА, а также 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и Vampire.

ВСУ за сутки потеряли до 410 боевиков на всех направлениях фронта. Об этом пишет Минобороны.

Вооруженные силы России отразили пять атак противника, нанесли огневое поражение украинской армии, в том числе у Часова Яра, уничтожили склад и семь единиц техники.

ПВО сбила 195 украинских БПЛА, а также 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и Vampire.