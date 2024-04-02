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В Минобороны сообщили о потерях ВСУ за сутки
ПВО сбила 195 украинских БПЛА, а также 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и Vampire.

ВСУ за сутки потеряли до 410 боевиков на всех направлениях фронта. Об этом пишет Минобороны.

Вооруженные силы России отразили пять атак противника, нанесли огневое поражение украинской армии, в том числе у Часова Яра, уничтожили склад и семь единиц техники.

ПВО сбила 195 украинских БПЛА, а также 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и Vampire.