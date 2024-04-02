В Ленинградской области мужчина столкнул возлюбленную в мусоропровод

В Ленинградской области мужчина столкнул возлюбленную в мусоропровод. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел во Всеволожске днем 1 апреля.

В полицию обратились жильцы дома. Они рассказали о криках женщины, доносящихся из помещения для хранения мусорных контейнеров. Прибывшие полицейские и врачи спасли пострадавшую. Женщина рассказала, что была в гостях. Однако хозяин квартиры столкнул ее в мусоропровод. Причины не уточняются.

Женщину забрали в больницу.

В квартире полицейские задержали ее владельца, а также 40-летнюю женщину. Выяснилось, что мужчина ранее был трижды судим за кражи. На задержанных составили административные протоколы о мелком хулиганстве.

Спустя несколько часов в больнице сообщили в полицию, что пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии с множественными травмами.