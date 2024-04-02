В Краснодарском крае в ДТП пострадали дети-спортсмены и погиб тренер

В Краснодарском крае в ДТП пострадали воспитанники липецкой велошколы и погиб тренер. Об этом рассказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По словам чиновника, дети ехали на сборы.

Авария случилась вечером в понедельник, 1 апреля, в Тихорецком районе на трассе «Кавказ». Водитель Skoda выехал на «встречку» в запрещенном месте и столкнулся с Lada Priora, в которой находились четыре ребенка и тренер Максим Раилко. Мужчина погиб на месте происшествия.

Как рассказал Артамонов, за жизни детей борются врачи. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Также указано, что водитель и пассажир Skoda находятся в больнице.