Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 02
19°
Срд, 03
14°
Чтв, 04
10°
ЦБ USD 92.29 -0.08 02/04
ЦБ EUR 99.57 0.04 02/04
Нал. USD 93.73 / 95.1 02/04 12:00
Нал. EUR 101.24 / 95.1 02/04 12:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 часа назад
554
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
4 187
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
7 716
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
8 052
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Госдуму внесли поправки о наказании за участие в нежелательных организациях

В Госдуму внесли поправки в кодексы об ответственности россиян за участие в работе нежелательных организаций. Об этом сообщила «Российская газета».

В думу внесли проекты изменений в КоАП и УК РФ.

Как рассказал глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, по действующему законодательству возможно признать нежелательной деятельность только неправительственных организаций. Из-за этого предложили исключить из статей 20.33 КоАП и 284.1 УК РФ слова «неправительственная». И в результате принятия закона за участие в деятельности любой нежелательной организации гражданам может грозить, например, штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы до 4 лет, а за организацию ее деятельности — до 6 лет лишения свободы.