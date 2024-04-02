В Госдуму внесли поправки о наказании за участие в нежелательных организациях

В Госдуму внесли поправки в кодексы об ответственности россиян за участие в работе нежелательных организаций. Об этом сообщила «Российская газета».

В думу внесли проекты изменений в КоАП и УК РФ.

Как рассказал глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, по действующему законодательству возможно признать нежелательной деятельность только неправительственных организаций. Из-за этого предложили исключить из статей 20.33 КоАП и 284.1 УК РФ слова «неправительственная». И в результате принятия закона за участие в деятельности любой нежелательной организации гражданам может грозить, например, штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы до 4 лет, а за организацию ее деятельности — до 6 лет лишения свободы.