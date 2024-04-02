Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 02
19°
Срд, 03
14°
Чтв, 04
10°
ЦБ USD 92.29 -0.08 02/04
ЦБ EUR 99.57 0.04 02/04
Нал. USD 93.73 / 95.1 02/04 12:00
Нал. EUR 101.24 / 95.1 02/04 12:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 часа назад
554
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
4 187
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
7 716
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
8 052
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Госдуме приняли законопроект о запрете увольнять вдов участников спецоперации
Документ приняли в третьем чтении.

В Госдуме приняли законопроект о запрете увольнять вдов участников спецоперации в течение года с момента гибели мужа. Об этом сообщило ТАСС.

Инициативу внесли в нижнюю палату парламента в сентябре 2023 года.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, принятый закон запрещает увольнять по инициативе работодателя вдов ветеранов боевых действий в течение года с момента гибели мужа. Исключения распространяются на случаи, когда женщина повторно вступила в брак или неоднократно допускала грубые нарушения трудовой дисциплины, добавил Володин.

Также исключения касаются ликвидации организации либо прекращения деятельности ИП, неоднократного неисполнения без уважительных причин трудовых обязанностей, однократного грубого нарушения, совершения аморального проступка, если работник выполняет воспитательные функции. Кроме того, исключения распространяются на случаи представления подложных документов при заключении трудового договора, на применение методов воспитания, связанных с физическим или психическим насилием над личностью обучающегося.