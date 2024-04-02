В Госдуме приняли законопроект о запрете увольнять вдов участников спецоперации

Документ приняли в третьем чтении.

В Госдуме приняли законопроект о запрете увольнять вдов участников спецоперации в течение года с момента гибели мужа. Об этом сообщило ТАСС.

Инициативу внесли в нижнюю палату парламента в сентябре 2023 года.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, принятый закон запрещает увольнять по инициативе работодателя вдов ветеранов боевых действий в течение года с момента гибели мужа. Исключения распространяются на случаи, когда женщина повторно вступила в брак или неоднократно допускала грубые нарушения трудовой дисциплины, добавил Володин.

Также исключения касаются ликвидации организации либо прекращения деятельности ИП, неоднократного неисполнения без уважительных причин трудовых обязанностей, однократного грубого нарушения, совершения аморального проступка, если работник выполняет воспитательные функции. Кроме того, исключения распространяются на случаи представления подложных документов при заключении трудового договора, на применение методов воспитания, связанных с физическим или психическим насилием над личностью обучающегося.