Baza: некоторые аварийные двери в «Крокус Сити Холле» были заперты во время теракта

Очевидцы рассказали каналу, что автоматическая пожарная сигнализация в здании тоже не сработала, а некоторые двери подвала были заблокированы.

Некоторые аварийные двери в «Крокус Сити Холле» были заперты во время теракта. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на СК РФ.

По данным канала, во время теракта в ТЦ также были проблемы с дверями, оборудованными системой «Антипаника», которая помогает легко открыть дверь одним нажатием.

Очевидцы рассказали каналу, что автоматическая пожарная сигнализация в здании тоже не сработала, а некоторые двери подвала были заблокированы.

Напомним, число пострадавших во время теракта составило более 150 человек.