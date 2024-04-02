Шойгу заявил, что срочники не будут привлекаться к участию в СВО

«Срочники весеннего призыва, стартовавшего 1 апреля, к участию в спецоперации на Украине привлекаться не будут», — заявил министр обороны.

Шойгу заявил, что срочники не будут привлекаться к участию в СВО. Его цитирует РИА Новости.

«Срочники весеннего призыва, стартовавшего 1 апреля, к участию в спецоперации на Украине привлекаться не будут», — заявил министр обороны.

Напомним, призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля. Службе подлежат россияне в возрасте от 18 до 30 лет.