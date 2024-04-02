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Шойгу озвучил потери ВСУ с января 2024 года
Украинские войска потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц вооружения, в том числе свыше 1,2 тысячи танков.

Министр обороны России Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ с января 2024 года. Об этом пишет РИА Новости.

Украинские войска потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц вооружения, в том числе свыше 1,2 тысячи танков.

По словам министра, под контроль российских военных с начала года перешли 403 квадратных километра территории. Шойгу заявил, что после провала контрнаступления ВСУ пытаются закрепиться на отдельных рубежах и позициях, но ни на одном направлении своих целей не достигли.