Шойгу озвучил потери ВСУ с января 2024 года

Украинские войска потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц вооружения, в том числе свыше 1,2 тысячи танков.

Министр обороны России Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ с января 2024 года. Об этом пишет РИА Новости.

Украинские войска потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц вооружения, в том числе свыше 1,2 тысячи танков.

По словам министра, под контроль российских военных с начала года перешли 403 квадратных километра территории. Шойгу заявил, что после провала контрнаступления ВСУ пытаются закрепиться на отдельных рубежах и позициях, но ни на одном направлении своих целей не достигли.